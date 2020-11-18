شركتا “فايزر” و “بيونتيك” تبدآن في توزيع لقاحهما المُضاد لفيروس كورونا في 4 ولايات أمريكية

أفادت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية بأن شركة “فايزر”، وشريكتها “بيونتيك” الألمانية بدأتا توزيع اللقاح المُضاد لفيروس كورونا في 4 ولايات بالولايات المُتحدة، وهي “رود آيلاند” و”تكساس” و”نيو مكسيكو” و”تينيسي”

وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء، أن اختيار الولايات جاء بعد الأخذ بالاعتبار الكثافة والتنوع السكاني، وبنية المناعة فيها، مع الحرص على وصول اللقاح إلى الناس في المُدن والمناطق الريفية، بحسب الصحيفة.

يُذكر أن شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية أعلنت، في الـ 9 من نوفمبر، فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 90%.

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