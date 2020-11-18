تحرشٌ بـ 6 آلاف امرأة .. يغرم جامعة أمريكية 73 مليون دولار

بدأت القصة في صيف 2019، عندما أدين الطبيب، جيمس هيبس، بالضرب والاعتداء الجنسي على مريضة، لتتقدم بعدها 200 امرأة ويبلغن جامعة كاليفورنيا الأمريكية، بأنهن كنّ ضحايا لحالات مماثلة خلال التعامل مع الطبيب.

وقد توصلت جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى تسوية، تدفع بمقتضاها مبلغ 73 مليون دولار، للنساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي على يد الطبيب الذي يعمل مع الجامعة.

وتنتظر الجامعة، في الوقت الحالي، صدور موافقة قاض فيدرالي على التسوية بين الجامعة، والمحامين الذين يمثلون 6000 امرأة كن مريضات لدى “هيبس”.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن “هيبس” عمل في المركز الطبي للجامعة بين عامي 1983 و2018، واتهم خلال هذه الفترة بالتحرش بأكثر من 200 امرأة خضعن للفحص على يديه تحت مظلة العمل الطبي.

وتشمل الاتهامات تعليقات غير لائقة، ولمس النساء جنسيًا أثناء الفحوصات دون ارتداء قفازات، واستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية بطريقة غير لائقة.

وبغضّ النظر عن التسوية التي تجريها الجامعة، فإن محاكمة “هيبس” قضائيًا تسير في اتجاه منفصل، ومن المقرر استكمالها خلال ديسمبر القادم.

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