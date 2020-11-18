سامسونج تتوقف عن إرسال تحديث OneUI 3.0 للهواتف القديمة نظرًا لمشاكل البطارية

سامسونج بدأت بالفعل في إطلاق تحديث OneUI 3.0 في نسخته التجريبية beta الأولى وذلك لسلسلة جالكسي S20، هذا بينما بدأت أيضًا في إرسال نفس التحديث إلى الهواتف الرائدة الأقدم جالكسي نوت 10 وجالكسي S10، لكن يبدو أن هذه الهواتف غير قادرة على تحمّل التحديث الجديد في الوقت الحالي!

تحديث OneUI 3.0 يسبب مشاكل في البطارية للهواتف الأقدم

طبقًا لمنشور جديد على موقع مجتمع سامسونج، وهو الذي تم ملاحظته من خلال أحد المواقع المتابعة والمتفقدة لهذا الموقع، سامسونج قد اتخذت قرارْا لإيقاف إطلاق تحديث OneUI 3.0 في نسخته التجريبية لأي هاتف أقدم من جالكسي S20 ونوت 20، وذلك لأن التحديث قد سبب مشاكل في استهلاك البطارية في هذه الهواتف.

صرّح الموظّف المسؤول عن الإصدار التجريبي أن التحديث فعليًا قد سبب مشاكل لهذه الأجهزة، وخصوصًا سلسلة جالكسي نوت 10! هذا بينما صرّح أن التحديث سيتم استكماله بشكل طبيعي بمجرد حل المشكلة التي تؤدي لإستنزاف البطارية بسرعة.

التصريح وكما ترون كان يتحدّث عن “الأخطاء” بشكل عام في التحديث، لكن المستخدمين قد صرّحوا أن هذه المشاكل بشكل عام تتمحور حول البطارية، أيضًا فبعض هواتف جالكسي نوت 10 قد تعرضت لمشاكل في عمل التطبيقات نفسها، حيث تفاجئ المستخدمين أن التطبيقات تُغلق تلقائيًا وبدون أي سبب، وهو ما يؤثر على الاستخدام اليومي بلا شك.

• سامسونج تعلن عن واجهة OneUI 3.0 المبنية على أندرويد 11