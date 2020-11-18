تفاقم الوضع الوبائي لكورونا بزليتن… ازدحام في مراكز العزل و10 وفيات في الـ 4 أيام الأخيرة

قال رئيس فريق “معا نتعافي” الدكتور ماهر عريبي، الأربعاء، إن مركز عزل زليتن يشهد ازدحاما شديدا، وعدم توفر الأسرة والكوادر الطبية والطبية المساعدة، لافتا أن المركز سجل أيام 10وفيات خلال أربعة الأيام الأخيرة .

وأوضح عريبي، في تصريح للرائد، أن جميع أسرّة المركز في “الفلترة” البالغ عددها 25 سريرا و21 سريرا بقسم العناية الفائقة مشغولة جميعا بالمرضى، مضيفا أن المركز اضطر لاستخدام 7 سيارات متنوعة من إسعاف خاصة لاستقبال الحالات المصابة، مبينا أن المركز سجل منذ مارس الماضي ما يقارب 60 حالة.

وذكر عريبي أن العمل جار حاليا لصيانة قسم “الفلترة” الذي دخلته مياه الأمطار أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل قال عضو فريق “معا نتعافى” ومسؤول الدعم اللوجستي أحمد محمد المريمي، إن الفريق عمل من يوم الجمعة على استبدال أسطوانات الأكسجين من الحالات المنتهية إلى الحالات التي تقدر نسبة شفائها بـ 70%، لافتا أن المركز يستقبل حالات من تاورغاء والقره بوللي ومسلاتة والخمس والعمامرة وترهونة ونسمه ومزدة وزليتن؛ لما يقدمه الفريق من خدمات ورعايةجيدة.

وبينّ المريمي، في تصريح للرائد، أن المركز أطلق عددا من المناشدات لأهل الخير ولوزارة الصحة، لافتا أن عددا من الأطباء تركوا المركز؛ لعدم حصولهم على مرتباتهم، ولإصابة عدد كبير منهم، مشيرا إلى أن عددا من الأطباء التحق بالمركز؛ لمؤازرة زملائهم في هذه المحنة.

يذكر أن زليتن سجلت، الأربعاء، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة، بحسب نشرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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