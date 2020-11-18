مفاجأة – ابل تخفض عمولة متجر الاب ستور إلى 15% للمطورين فهل تنحفض أسعار التطبيقات والألعاب؟

في قرار جديد ومفاجيء قررت ابل تخفيض عمولة متجر الاب ستور للمطورين إلى 15% بدلاً من 30% ابتداءً من 1 يناير القادم، وهذا القرار يشمل جميع المطورين الذين تقل أرباحهم عن مليون دولار أمريكي.

عمولة متجر الاب ستور – التي تذهب لأبل – يتم احتسابها على التطبيقات والألعاب المدفوعة والمشتريات الداخلية بالإضافة إلى الاشتراكات الدورية.

على المطورين الذين تنطبق عليهم الشروط و يرغبون في التعامل مع ابل بعمولة أقل 15% عوضاً عن 30% التقدم إلى برنامج ابل للأعمال الصغيرة.

إذا كان صافي أرباح المطور أو الشركة المطورة أكثر من مليون دولار أمريكي بشكل صافٍ بعد اقتطاع عمولة ابل فسوف تستمر ابل بتطبيق العمولة البالغة 30% في هذه الحالة.

جوجل أيضاً تقوم بالأمر نفسه مع المطورين حيث تقتطع عمولة 30% على كافة عمليات الشراء على تطبيقات وألعاب متجر جوجل بلاي، ومن المتوقع أن تقوم جوجل هي الأخرى بخطوة مماثلة في الأيام القادمة.

هذا القرار من ابل يأتي من أجل دعم أصحاب الأعمال الصغيرة وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

هل تنخفض أسعار التطبيقات والألعاب؟

بالنسبة للألعاب والتطبيقات الشهيرة، بكل تأكيد هذا لن يحدث لأنها ستكون غير مشمولة في قرار تخفيض عمولة المتجر وبالتالي ليس هناك سبيل لتخفيض أسعار الشراء والاشتراكات.

أما المطورون المستفيدون من قرار تخفيض العمولة فالخيار أمامهم بعرض نفس الأسعار أو تخفيض السعر من أجل جذب المزيد من المستخدمين لتطبيقاتهم وألعابهم.