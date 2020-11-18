عرض جديد وأخير للأنمي المنتظر “Attack on Titan”

وصل مسلسل الأنمي الشيق Attack on Titan للمحطة الأخيرة بالفعل، حيث جرى عرض فيديو قصير جديد يظهر بعض المشاهد للموسم الرابع والأخير من الأنمي الشهير، والمقرر عرضه نهاية هذا العام وتحديداً يوم الـ7 من ديسمبر.

وذكرت منصة “كرانشي رول” المختصة بأعمال الأنميات، في وقت سابق من خلال حسابها على “تويتر”، أن “Attack on Titan” سيُعرض عبر خدمتها.

وبخصوص مانجا Attack on Titan ، كشف مؤلفها “هاجيمي ايساياما”، عن تبقي نسبة 2% فقط على انتهائها، ولزيادة تشويق متابعي هذا العمل، لم يتم توضيح كيفية انتهاء المانجا أو الأنمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية