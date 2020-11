«فايزر» و«بيوأنتك» تُعلنان فعالية لقاحهما ضد كورونا بنسبة 95%

أعلنت شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، اليوم الأربعاء، أن التحليل النهائي لنتائج الاختبارات السريرية للقاحهما ضد فيروس كورونا يدل على أن فعاليته تشكل 95%.

وجاء في بيان نشرته “فايزر” أنها وشركة “بيونتيك” أعلنتا اليوم أن التحليل الأخير لمدى فعالية لقاح BNT162b2 الذي طورته هاتان الشركتان، والذي تم إجراؤه أثناء المرحلة الثالثة من اختباراته، أظهر أن فعالية هذا اللقاح المضاد لمرض “كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد تشكل 95%، “وذلك بعد مرور 28 يوما على الحقنة الأولى”.

وجاء في البيان أن الشركتين ستتقدمان إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “في الأيام القريبة”، للحصول على ترخيص رسمي للقاحهما في الولايات المتحدة.

وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech في وقت سابق الشهر الجاري، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

وتأمل شركة فايزر “Pfizer” بأن تكون أول شركة أمريكية لتصنيع الأدوية تكشف عن بيانات ناجحة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح فيروس كورونا COVID-19، قبل منافستها مودرن.

ومن المقرر أن تجري لجنة مراقبة البيانات أول تقييم لها لأداء اللقاح بعد إصابة 32 مشاركًا في التجربة بفيروس كورونا الجديد.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إنه بحلول نهاية العام، تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ40 مليون جرعة من لقاح كوورنا، كما أنها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس 2021، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وتوقع بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أن تتمكن شركة فايزر من تزويد الولايات المتحدة بـ40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام.

وأضاف بورلا أن الشركة قد تصدر بيانات حول ما إذا كان اللقاح يعمل أم لا في وقت مبكر من هذا الشهر، هذا الاحتمال يبدو الآن ضئيلاً في أحسن الأحوال وخصوصا أن عقد الشركة مع الحكومة الأمريكية يتطلب منها تسليم لقاح لفيروس كورونا بحلول مارس الماضي.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في العالم حتى مارس 2021، مما سيغير جذريا سير الجائحة.

وقال كبير مستشاري المنظمة بريوس أيلورد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن نتائج اختبارات اللقاح الذي تطوره شركتا “BioNTech” الألمانية و”Pfizer” الأمريكية إيجابية جدا، لكنه أضاف أن هناك عملا أكبر يجب القيام به لاحقا.

وأشار إلى أن العالم قد يتمتع بإمكانية توزيع لقاح ضد فيروس كورونا بين شرائح السكان الأكثر عرضة للمرض حتى مارس 2021، مشيرا إلى أن ذلك “يمكن أن يغير جذريا” سير الجائحة.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس في أكتوبر الماضي أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية عام 2020 الجاري.

