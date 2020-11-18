بمواصفات فائقة.. “هارلي- ديفدسون” تكشف عن 4 دراجات كهربائية

أزاحت علامة Serial 1 Cycle التجارية التابعة لشركة “هارلي- ديفدسون”، الستار عن 4 إصدارات جديدة من الدراجات الكهربائية، تتميز بتصميمات ومواصفات فائقة الجاذبية، مع مستوى أسعار يبدأ من 3,399 دولارًا.

وتأتي النماذج الأربعة الأولى في سوق الولايات المتحدة في البداية، مع انطلاق ربيع عام 2021، وسط توقعات بتفاوت سعر الدراجات الجديدة بين 3.399 دولارًا إلى 4,999 دولارًا، وتحمل الإصدارات الجديدة هذه المسميات التالية: Mosh، وCty وRush، وRush-Cty Step-Thru، وRush-Cty Speed.

وتتسم الدراجات الكهربائية الجديدة بمحرك بقدرة 250 واط، وتدعم الوصول لسرعة 20 ميلاً في الساعة، بينما تدعم دراجة Rush/Cty Speed سرعة أعلى، كما صممت شركة “بروس” الألمانية المحركات متوسطة الدفع، التي تدعم عزم دوران 60 قدمًا.

ويدعم محرك بروس أربعة من المستويات في الطاقة تشمل eco، ومستوى للجولات، وآخر رياضي ومستوى boost الأخير، فيما يأتي ناقل السرعة الآلي لدعم القيادة بصورة مرنة أكبر مع ميزة التغيير التلقائي للسرعات.

وتقدم “هارلي- ديفدسون” تطبيقًا مخصصًا للدراجات الكهربائية الجديدة يدعم الاقتران بالدراجة عبر البلوتوث، لتعزيز نقل البيانات من الدراجة للهاتف الذكي، بما يتضمن معلومات راكب الدراجة، مع خصائص أخرى سيتم الإعلان عنها مع انطلاق الدراجة في ربيع العام المقبل.

وتقول “هارلي- ديفدسون” إن دراجة Mosh/Cty الكهربائية هي الأنسب والأكثر مثالية للمدينة، حيث تحتوي على بطارية بقدرة 529 واط/ساعة، لقطع مسافة بين 35-105 ميل وفقًا لمستوى الطاقة، كما تتميز بوجود دواسة، مع اختلاف النطاق الذي تقطعه الدراجة طبقًا لنمط ركوب المستخدم.

وتعتبر دراجة Mosh/Cty هي الأخف وزنًا من بين النماذج الأربعة، حيث تتميز بوزن 21,95 كجم، كما تتضمن محرك Brose S Mag داخلي بين الدواسات، وهي ذات لون أسود غير لامع، مع لمسات باللون الأزرق اللامع والأسود بتصميم من الألومنيوم، وتتميز بمكابح ذات تصميم تيكترو هيدروليكي، ويأتي إطارات الدراجة بحجم 27,5 × 2,8 إنش.

وفيما يتعلق بالدراجة RUSH/CTY الكهربائية فهي ذات تصميم متطور، حيث تحتوي على بطارية بقدرة أعلى 706 واط/ساعة، وتقطع المسافة ذاتها التي تتراوح بين 35-115 ميلاً، ويتميز هيكل الدراجة بألوان الأسود والرمادي، ووزنها 26,82 كجم.

وتتميز الدراجة بمحرك Brose S Mag بقدرة 250 واط ونظام الدفع الآلي Enviolo، إضافة إلى دعم تغيير السرعة بشكل تلقائي، مع وجود أرفف أمامية للتخزين.

وبخصوص الدراجة Rush-Cty Speed فأهم ما يميزها أنها ذات سرعة 28 ميلاً في الساعة، وهي سرعة تتوافق مع سوق الولايات المتحدة، وتحوي الدراجة بطارية بقدرة 706واط/ساعة، كما تدعم قطع مسافة 25-115 ميلاً، وتتميز بوزن 26,82 كجم، مع مساحة في المنتصف للتخزين.

وتتميز دراجة Rush-Cty Speed بتصميم الرمادي والأسود، مع دعم المستخدم في التنقل السريع في المدينة.

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