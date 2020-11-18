آخر زرافة بيضاء في العالم.. صيادو كينيا يترصدونها وجهاز يحميها

من أجل حمايتها والحفاظ عليها في مواجهة الصيادين بدولة كينيا باعتبارها الأخيرة على سطح كوكب الأرض؛ تقرر تزويد آخر زرافة بيضاء بجهاز تحديد المواقع العالمي GPS.

وكشفت منظمة “إسحاقيني هيرولا” للحفاظ على البيئة في بيان أصدرته، أن الزرافة البيضاء أصبحت في الوقت الحالي تعيش بمفردها بعد مقتل عائلتها على يد الصيادين في شهر مارس الماضي.

ووفق ما ذكرته “الأسوشيتد برس”، سيفيد جهاز تحديد المواقع العالمي، المرفق بأحد قرون الزرافة، في إجراء اختبار اتصال كل ساعة حتى يكون حراس الحياة البرية على علم مستمر بمكان تواجدها.

وأشارت الوكالة إلى أن سمة وراثية نادرة تعرف باسم “اللوسيزم” تقف وراء اللون الأبيض للزرافة، التي تعيش في حالة ترقب خوفًا من خطر الصيد الجائر في منطقة السافانا القاحلة، على مقربة من الحدود بين كينيا والصومال.

وقتل صيادون غير شرعيين في كينيا اثنتين من الزرافات البيضاء، حيث عثر على الجثتين، اللتين لم يتم الإبلاغ عن مشاهدة مثلهما في أي بلد آخر في العالم، وذلك في محمية تقع داخل “غاريسا” شمال شرقي كينيا.

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