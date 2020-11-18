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اكتشف مميزات الحاسوب المحمول الجديد من “جوجل”

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت منصّة “جيك بينش” اللثام عن تسريبات جديدة لجهاز الحاسوب المحمولGoogle Zork Chromebook من تصميم شركة “جوجل”.

وأوضحت المنصّة أن الجهاز سيصدر بنظام “أندرويد”، ويتمتع بمعالج من طراز AMD Ryzen 3 3250C مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي “رام” تصل سعتها إلى أربعة غيغابايت، إضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Radeon Vega 3، وشاشة Full HD بدقة 1920 × 1080 بكسل.

ويأتي عرض هذا الحاسوب المحمول مع لوحة تتبع كبيرة ولوحة مفاتيح ذكية مع لمسة نهائية غير لامعة، في حين أشارت مصادر مطلعة إلى أن تسريبات جهاز Chromebook تعطي الانطباع بأن الانتهاء من عمليات التطوير تقترب من اللمسات الأخيرة؛ مما يعني أن إصدار الجهاز سيكون في غضون وقت قريب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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