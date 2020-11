رجل الأعمال الأمريكي صاحب شركة تسلا، إيلون ماسك، عزز مرتبته كـثالث أغنى رجل في العالم، وذلك بعد ارتفاع سهم شركته للسيارات الكهربائية “تسلا” بعد إعلان إدراجها في المؤشر “ستاندرد آند بورز 500”.

ونمت ثروة ماسك بمقدار 15 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 117 مليار دولار مع ارتفاع سهم شركة “تسلا” بنسبة 8.21% الثلاثاء الماض، بعد الإعلان عن إدراج الشركة في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″، وهو مؤشر لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة.

وصعد سهم الشركة بنحو 335% منذ بداية العام، وتتجاوز الآن القيمة السوقية للشركة مستوى 400 مليار دولار، ويتوقع أن تكون “تسلا” واحدة من أكثر 10 شركات قيمة في المؤشر عندما تنضم إليه في 21 ديسمبر المقبل.

ووفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن وسائل إعلام فقد زادت ثروة ماسك بواقع 90 مليار دولار خلال العام 2020، ويعتبر رجل الأعمال أكبر مساهم في شركة “تسلا”.

أما جيف بيزوس، مؤسس والمدير التنفيذي لشركة “أمازون” فيعتبر أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بنحو 184 مليار دولار، يليه في المرتبة الـ2 المستثمر الأمريكي، وارن بافيت، بثروة تبلغ 128 مليار دولار، فيما يأتي، إيلون ماسك، في المرتبة الـ3 وفقا لمؤشر”بلومبرغ” للمليارديرات.

The post إيلون ماسك.. يُضيف 15 مليار دولار إلى ثروته appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا