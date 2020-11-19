فتاة من التبت تقود فريق كرة قدم رجالي بإحدى الجامعات

تناولت “شبكة تلفزيون الصين الدولية”، قصة فتاة من التبت، حققت إنجازًا تمثل في قيادة فريق كرة قدم رجالي داخل إحدى الجامعات التي ينتسبون لها.

وقالت الشبكة إن الفتاة التبتية الشغوفة بكرة القدم أصبحت قائدة فريق كرة القدم للرجال في جامعتها.

وأضافت أن الفتاة تدعى بوبو دروما، وتمثّل نموذجًا قد يحفّز الفتيات اللاتي يعشقن كرة القدم على دخول الملعب وممارسة هذه الرياضة.

وقد استطاعت الفتيات تحقيق إنجازات واضحة على مستوى العديد من المسابقات الرياضية حول العالم وبدأن مشوارهن مع كرة القدم في رحلة تحد جديدة، وحققت النساء نجاحات كبيرة في مسابقات كرة القدم للرجال حول العالم

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