تركيا تحصل مليون جرعة من لقاح “فايزر” كدفعة أولى

أعلن وزير الصحة التركي “فخر الدين قوجة” الخميس، عزمهم الحصول على مليون جرعة من لقاح شركة ” شركة “فايزر” الأمريكية المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى خلال ديسمبر المقبل، على أن تزيد الكمية خلال الشهر يناير لتصل لـ 25 مليون جرعة.

وأوضح “قوجه” عن إمكانية شراء 10 ملايين جرعة لقاح من الصين، في شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن اللقاح المحلي سيصبح جاهزًا خلال شهر أبريل القادم، وفقا لوكالة ” الأناضول”

يُذكر أن شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية أعلنت، في الـ 9 من نوفمبر، فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 90%.

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