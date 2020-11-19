كورونا تتسبب بولادة توأم والأم في غيبوبة

نجح طفلين في الخروج من بطن والدتهم قبل موعد الولادة بعد أن دخلت الأم في غيبوبة إثر إصابتها بفيروس كورونا لتصبح بذلك أغرب حالة ولادة حصلت في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام.

وكانت أعراض الانفلونزا قد ظهرت على استشارية أمراض الروماتيزم بربتشوال أوك وتم نقلها الى المستشفى، ويعود السبب لدخولها في غيبوبة ووضعها على جهاز تنفس صناعي هو ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

وشعرت أوك بالخوف عندما استيقظت من الغيبوبة إذ اعتقدت أنها أجهضت طفليها وقالت لقد كنت حاملاً في الأسبوع الـ25 ونجاتهم كان أمراً مدهشاً حيث يبلغ ووزنهما 770 و850 غرام.

ووصف زوجها مشاعره بأنها كانت مشاعر مختلطة بسبب التجربة التي مرت بها العائلة إذ أن زوجته في غيبوبة عندما ولدت التوأم.

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