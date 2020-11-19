“جوجل” تدمج ميزات جديدة في “يوتيوب”.. تعرف عليها

كشفت شركة “جوجل” أن مسؤولي تطبيق “يوتيوب” شرعوا في اختبار خصائص جديدة تساهم في جعل التطبيق مفيدًا بشكل أكبر بالنسبة للعديد من المستخدمين.

وتشمل أهمّ تلك الميزات المرتقبة، التي سيحصل عليها التطبيق قريبًا، وفقًا للشركة؛ ميزة “الإعلانات الصوتية” التي ستظهر للمستخدمين على شكل مقاطع صوتية مرفقة بصور ثابتة أو متحركة.

وبحسب الخبراء؛ فإن مثل هذا النمط من الإعلانات سيستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على “يوتيوب” بشكل أساسي للاستماع إلى الأغاني والموسيقى، ويفضلون عدم مشاهدة مقاطع الفيديو، كما هو الحال مع الغالبية العظمى لمستخدمي التطبيق.

ومن المرجح أن يحصل “يوتيوب” كذلك على ما يسمى بـ “قوائم الموسيقى الديناميكية”، التي تمثّل دعمًا للمسوّقين في الترويج لمنتجاتهم عبر القنوات الموسيقية المشهورة في التطبيق، والتي يزورها أعداد كبيرة من المستخدمين.

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