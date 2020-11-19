اليابان تستعد لإطلاق قمر صناعي للتخلص من النفايات الفضائية

صرحت وسائل إعلام يابانية أن بلادها تخطط لإطلاق قمر صناعي في مارس المقبل لتخليص مدارات الأرض من النفايات الفضائية وسيتم إطلاقه من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان معتمدة على صاروخ روسي من نوع سويوز.

وبحسب البيانات المتوفرة فإن طول الهيكل الأساسي يبلغ 6 أمتار و عرضه 11 متراً أما وزنه فيبلغ 175 كلغ ،وستعمل الألواح المغناطيسية فيه على جذب الحطام الفضائي وعند جمع الكمية المطلوبة يتجه الى الغلاف الجوي للأرض ليحترق مع حمولته.

يذكر أن اليابان تعمل منذ مدة على مشاريع أقمار صناعية لتخليص مدارات الأرض من النفايات الفضائية ولديها خطط لإستخدام أشعة الليزر لتدمير الحطام وبقايا الصواريخ الموجودة في الفضاء ومن المتوقع أن يكون جاهزاً في غضون 3 سنوات.

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