تيك توك يعلن عن تحديث جديد للتحكم بحسابات الأطفال

صرح القائمون على تطبيق تيك توك عن الميزة الجديدة التي تم طرحها في التحديث الأخير والذي يهم العديد من المستخدمين حول العالم ويتضمن التحديث ميزة إضافة خدمة Family Pairing والتي ستوفر حماية إضافية للأطفال.

وسيتمكن الأباء من التحكم بنوعية المحتوى والرسوم والأصوات التي يبحث عنها الطفل في التطبيق كما يمكنهم تحديد الأشخاص اللذين يمكنهم مشاهدة الفيديوهات الخاصة بأطفالهم.

وقالت رئيسة قسم السياسة العامة لسلامة الأطفال في TikTok ألكسندرا إبفانز في هذا الموضوع أننا اتخذنا سلسلة من الخطوات لمنح العائلات اللأدوات المناسبة للتحكم بالتطبيق وعندما يشعر المستخدم بالأمان فإنهم فإنه يشعر بالحرية للتعبير عن إبداعهم.

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