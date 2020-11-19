تطبيق Muslim Pro الغني عن التعريف قام ببيع بيانات 98 مليون مسلم للجيش الأمريكي!

تطبيق Muslim Pro هو واحد من أكبر التطبيقات الإسلامية على الإطلاق، إن لم يكن أكبرها، التطبيق متوفّر منذ سنوات طويلة جدًا ويمتلك ما يصل إلى 98 مليون مستخدم على مختلف المنصات وفي جميع أنحاء العالم! ونحن في تطبيقات الأندرويد الرمضانية لو تذكرون كنّا نقترحه عليكم، لكن هذا كله كان قبل أن تُصدر مجلّة Motherboard الشهيرة تقريرًا يوضّح أن هذا التطبيق قد اقترف مصيبة كبيرة في حق مستخدميه.

تطبيق Muslim Pro قام ببيع بيانات 98 مليون مسلم

أفاد التقرير أن الجيش الأمريكي يقوم بشراء بيانات المسلمين الشخصية من تطبيق Muslim Pro وغيره من التطبيقات الإسلامية، وذلك بغرض تتبعهم ومكافحة الإرهاب! وهو ما لم يتوقعه أي منّا من تطبيق يوفّر لنا القرآن وموعد الآذان وكذلك القبلة، ولكي يقوم التطبيق بتوفير هذه الخدمات لنا فهو يحصل على صلاحيات الوصول للموقع، مستشعرات الهاتف وكذلك صلاحية الوصول للملفات المخزنة على الهاتف!

ما حدث أن الشركة القائمة كانت تبيع البيانات بشكل مستمر لشركة تدعى X-Mode، وهذه الشركة بجانب شركة أخرى تدعى Locate X تبيع البيانات للجيش الأمريكي، والبنتاجون! هذا إلى جانب أن شركات حكومية أمريكية عديدة مملوكة للجيش قد اشترت البيانات من هذه الشركات بالفعل!

التقرير قد أشار إلى أن البنتاجون قد يكون قد استخدم هذه البيانات في تنفيذ هجمات عسكرية على المسلمين في بلدان عديدة، أهمها بلدان آسيا وأوروبا! هذا إلى جانب أن غرفة العمليات المعنية في الجيش الأمريكي قد انفقت 90,656 دولار أمريكي في أبريل الماضي بغرض الوصول لهذه البيانات.

التقرير لم يقتصر على هذا التطبيق، بل تطبيقات عديدة أخرى منها تطبيق Muslim Mingle، وهو تطبيق مواعدة! إلى جانب 400 تطبيق آخر مختلفين! وفي ردّه -السخيف- أنكر Muslim Pro الأمر، لكنه اعترف أنه يبيع البيانات، إلا أنه لا يبيعها لهذا الغرض بالذات، بل لغرض التربّح حسبما فهمنا.

من بعدها انتشر هاشتاج #DeleteMuslimPro وهاشتاجات أخرى مشابهة، ونحن ننصحكم بأن تمسحوه بالفعل، وأن تستعينوا بـQuran.com بديلًا عنه.