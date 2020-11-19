لهذه الأسباب ستقوم سامسونج بإيقاف إنتاج سلسلة جالكسي نوت

دعونا ننظر بتمعّن لشركة سامسونج وهواتفها الرائدة، الشركة كانت تعتمد على سلسلتين أساسيتين، وهم سلسلة جالكسي S وجالكسي نوت، ويتم إطلاقهم في فبراير وأغسطس من كل عام، لكن ما الفارق فيما بينهم؟ أي ما الفارق بين جالكسي نوت 20 ألترا وجالكسي S20 ألترا؟ الإجابة ببساطة في كلمة واحدة: قلم S-Pen، لا يوجد فروقات جوهرية بين الهاتفين، وهذا يجعل المستخدمين يتوجهون للنوت فقط في حالة رغبتهم في القلم.

إيقاف إنتاج سلسلة جالكسي نوت لصالح سلسلة جالكسي S

خلال العام الفائت بأكمله وأيضًا العام الجاري ظهرت الشائعات والأخبار حول نية سامسونج في إيقاف إنتاج سلسلة جالكسي نوت، وذلك نظرًا لأن سلسلة جالكسي فولد جائت لاستبدالها، وبالتحديد هاتف جالكسي Z فولد 2، والي أظهر حلولًا لكافة المشاكل التي كانت تواجه المستخدمين مع جالكسي فولد الأول!

حتى الآن لم يتغير الوضع، لازال جالكسي نوت يتم إنتاجه! وذلك لسببين، الأول نظرًا لأنه هاتف يأتي مع قلم، وهو أمر أساسي بالنسبة لآلاف مستخدمي سامسونج، والسبب الثاني هو أن جالكسي Z فولد 2 باهظ السعر!

مع كل ما سبق ذكره، التسريبات الأخيرة والتي أتت من مصدر موثوق جدًا وهو ماكس وينباش أكدت أن الهواتف المخطط لها في عام 2021 هي:

جالكسي Z فليب 3

جالكسي Z فولد 3

جالكسي Z فولد FE

سلسلة جالكسي S21

ويظهر لنا أن جالكسي نوت لا يظهر في القائمة، وهذا لسببين، الأول هو وجود إصدار FE رخيص من Z فولد، والأخبار عن وجود إصدار لايت من جالكسي Z فليب! والشائعات عن أن الهاتفين سيدعمان القلم في المستقبل.

إذن، لو عدنا للحديث مرة أخرى عن سلسلة جالكسي S سنجد أن هذه السلسلة تفتقد القلم! لكن هذا الأمر في طريقه لأن يتوقف! هذا حيث أن التسريبات قد أكدت أن سلسلة جالكسي S21 أو على الأقل إصدار جالكسي S21 ألترا سيدعمون قلم S-Pen بشكل كامل، صحيح أنك لن تجده في علبه الهاتف لكن يُمكنك شرائه بسهولة! ويُمكنك أيضًا أن تشتري Cover من سامسونج مع مكان لحفظ القلم! وبهذا يكون هاتف جالكسي S الخاص بك قد تحوّل لنوت! أو يُمكنك ببساطة أن تتوجه للهواتف القابلة للطي.

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