متى سيتم إطلاق خدمة ابل Fitness Plus للياقة البدنية؟ هذا ما نعرفه حتى الآن!

في شهر سبتمبر الماضي كشفت ابل عن خدمة اللياقة البدنية الجديدة Apple Fitness Plus، والآن مضى نحو شهرين على الإعلان عنها دون إطلاقها. وهذا ما نعمله عن موعد توفرها.

بدايةً لمن لا يعلم فإن خدمة ابل Fitness Plus هي خدمة مخصصة للتدريبات البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية حيث تعرض مقاطع فيديو مسجلة مسبقاً يقوم بها مدربون محترفون ليقوم المستخدم بمحاكاتها.

للاشتراك في الخدمة يتوجب امتلاك ساعة ابل التي تقوم بمراقبة الأداء من حيث معدل نبضات القلب والسعرات الحرارية المحروقة وتعرض لك مباشرة تلك القياسات أثناء التمرين. يمكن مشاهدة التمارين الرياضية على أجهزة الايفون والايباد وتلفاز ابل Apple TV او ماك.

لا يمكنك الاستفادة من خدمة Fitness Plus بدون ساعة ابل الذكية التي تقوم بمراقبة وتحليل أدائك أثناء عمل التمارين وكذلك من أجل تعديل تجربة الاستخدام واقتراح التمارين المناسبة لك.

متى سيتم إطلاق خدمة ابل Fitness Plus ؟

ابل ذكرت في وقت سابق أن الخدمة سوف تتوفر للجمهور قبل نهاية عام 2020 الجاري، ومن الواضح أن ذلك سوف يكون بالتزامن مع إطلاق تحديثات iOS 14.3 و watchOS 7.2.

هذه التحديثات الآن في الوضع التجريبي وسوف يتم إطلاقها مع بداية شهر ديسمبر المقبل على أغلب الظن، علماً بأن الاشتراك الشهري يبدأ من 9.99 دولار أمريكي، والاشتراك السنوي هو 79.99$. سوف يحصل المشتركون الجدد على شهر مجاني وعند شراء ساعة ابل جديدة سوف تحصل على 3 شهور مجانية.