أخيرًا.. ستفهم ما الذي يريد القط أن يخبرك به

تمكّن مهندس سابق في خدمة المساعد الصوتي لشركة أمازون “أليكسا” من تطوير تطبيق جديد، يقوم على ترجمة مواء القطط من خلال التعرف على أصواتها تمهيدًا لتحديد المغزى من تلك الأصوات.

وبحسب موقع “إيه نيوز بوست” الأمريكي، فإن هذا التطبيق الجديد يقدّم فائدة كبيرة لأصحاب القطط فيما يتعلق بتصنيف الترجمة وإنشاء قاعدة بيانات لبرنامج الذكاء الاصطناعي، حيث تمت ترجمة 13 عبارة فقط في مفردات التطبيق تشمل “أطعمني، أنا غاضب، اتركني وشأني”.

ولا تشترك القطط في اللغة فيما بينها، حيث يعتبر كل مواء قطة ذا خصائص فريدة من نوعها وصادرة لصاحبها فقط، مما يعني أن ترجمة التطبيق لمواء القطط تتباين بناءً على ملف تعريف كل قطة.

ومن شأن التوسع في استخدام التطبيق زيادة رقعة قاعدة بياناته ليكون أكثر قابلية فيما يتعلق بترجمة مواء الكثير من القطط بعد الحصول على العديد من قواعد البيانات لقطط مختلفة ووضعها في برنامج ذكاء اصطناعي لاستخدامها بشكل عام.

وذكر مدير البرنامج الفني الجماعي في مطور التطبيقات “آكفلتون”، خافيير سانشيز، خلال مشاركته ندوة عبر الإنترنت على موقعه الالكتروني، إن الغرض الأساسي هو تطوير الأطواق الذكية، حيث ستتم ترجمة مواء القط على الفور، مع صدور صوت بشري من خلال الطوق، يحدّد المعنى المراد

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