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مميزات متطورة لـ”كروم 87″.. اكتشف الإصدار الجديد

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت “جوجل” أن الإصدار الجديد من متصفح “كروم” الذي يحمل مسمى “87” يقدّم ميزة مهمة تتمثل في استهلاك أقل للطاقة مع زيادة سرعة التصفح، سواء عند تشغيل التطبيق أو عند تحميل صفحات الويب.

ويتمتع “جوجل كروم” بكونه المتصفح الأكثر استخدامًا، سواءً على الهاتف الجوال أو في إصدار الويب. كما أنه يتفوق بفارق واضح مقارنة بـ”سفاري و مايكروسوفت إيدج”، واستطاع أن يتجاوز “فاير فوكس” في وقت سابق من هذا العام.

ويُعَد إصدار “كروم 87” هو الأسرع من بين الإصدارات السابقة، حيث تصل السرعة إلى 25٪ عند بدء التشغيل، كما يوفر سرعة أعلى بنسبة 7٪ عند تحميل صفحة ويب، بينما يستهلك ذاكرة وصول عشوائي أقل.

ويدير الإصدار الجديد أولويات علامات التبويب المفتوحة، بشكل أفضل من السابق، فضلاً عن أنه قادر على تحميل وحدة المعالجة المركزية بمعدل خمس مرات أقل، مما يصبّ في صالح توفير بطارية الكمبيوتر الشخصي والهاتف الجوال.

وقالت “جوجل” إن متصفح “كروم 87” على أندرويد يقوم حاليًا بتحميل الصفحات على الفور عند التبديل بين الصفحات، مما يسّها إنجاز المهام اليومية بسرعة ملموسة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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