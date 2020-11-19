عروض البلاك فرايداي لمنتجات مايكروسوفت – اشترِ منتج بسعر مخفض واحصل على الآخر مجاناً!

الكثيرون يودون الحصول على مفاتيح تفعيل ويندوز 10 الأصلية وبرامج مايكروسوفت المكتبية مثل أوفيس 2019 و 2016 دون اللجوء إلى النسخ المقرصنة والطرق الملتوية الغير شرعية. الآن بمناسبة عروض البلاك فرايداي يمكنك الحصول على مفاتيح تفعيل أصلية لأشهر منتجات مايكروسوفت وبأسعار رخيصة للغاية مع متجر GoDeal24.com والذي يقدم عروض مميزة.

إذا قمت بتثبيت نسخة ويندوز نجريبية وتحتاج للتفعيل أو تود الترقية إلى ويندوز 10 أو أي من منتجات مايكروسوفت الأخرى فلا تتردد أو تفكر مرتين قبل الحصول على أحد التراخيص الأصلية الفعالة بسعر رخيص مضافاً إليها خصم آخر حصري لزوار أخبار التطبيقات عبر كوبونات الخصم بمناسبة قدوم موسم التسوق المعروف بـ عروض بلاك فرايدي.

منتج بسعر مخفض والآخر مجاناً

Microsoft Office 2019 Professional (+Windows 10 Pro مجاناً) – $34.84

Microsoft Office 2016 Professional Plus (+Windows 10 Pro مجاناً) – $23.56

Microsoft Office 2019 Professional (+Windows 10 Home مجاناً) – $35.86

Microsoft Office 2016 Professional (+Windows 10 Home مجاناً) – $24.59

Office 365 Pro (+Windows 10 Pro مجاناً) – $18.44

Office 365 Pro (+Windows 10 Home مجاناً) – $18.13

ويندوز 10 بأسعار أقل من 8 دولارات!

الآن يمكنك شراء مفتاح تفعيل أصلي لويندوز 10 بأسعار زهيدة للغاية عند استخدام كوبون الخصم: EGD50

Windows 10 Professional – $7.59

Windows 10 Home – $8.16

Windows 10 Pro Professional – 2 PCs – $12.43

Windows 10 Home – 2 PCs – $13.57

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – $9.13

Windows Server 2019 standard – $16.06

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

مايكروسوفت أوفيس 2019 و 2016

متاح أيضاً مفاتيح تفعيل إصدارات مايكروسوفت أوفيس 2019 و 2016 المختلفة مع خصم كبير يصل إلى 62% عند استخدام كوبون الخصم EGD55

Microsoft Project Professional 2019 – 1 PC – $23.11

Microsoft Visio Professional 2019 – 1 PC – $19.67

Office 2019 Home and Business for Mac – $51.51

Office 2016 Home and Business for Mac – $43.55

Microsoft Office 2019 Home and Student – 1 User – $36.89

Microsoft Office 2016 Home and Student – 1 User – $35.41

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

عن متجر GoDeal24.com

GoDeal24.com هو منصة تجارة إلكترونية متخصصة في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية للبرامج والألعاب بأسعار رخيصة وعبر طرق دفع متعددة، عند إتمام الشراء سوف يتم إرسال مفتاح التفعيل إلى بريدك الإلكتروني خلال 24 ساعة (تأكد من كتابته بشكل صحيح وراجع أيضاً البريد المزعج إن لم تجد الرسالة في صندوق البريد). يمكنك الشراء من المتجر باستخدام بطاقة الشراء الخاصة بك أو بايبال أو أي طريقة أخرى تناسبك.

أيضاً خدمة العملاء متاحة دوماً على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]

روابط تحميل بعض منتجات مايكروسوفت الرسمية (مفاتيح التفعيل تصلك بعد الشراء عبر البريد الإلكتروني):