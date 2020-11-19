قبل التسرع بشراء “بلاي ستيشن 5”.. متخصصون يحذرون

على الرغم من حالة الترقب التي تسيطر على عشاق الألعاب في انتظار إطلاق “بلاي ستيشن 5” من شركة “سوني”، إلا أن عددًا من المتخصصين في ميدان منصات الألعاب، شددوا على ضرورة عدم الاندفاع وإنفاق مئات الدولارات، قبل الأخذ في الاعتبار العديد من المحاذير المهمة.

وأعلنت “سوني” أن ثمن الإصدار القياسي لأحدث نسخة من بلاي ستيشن 5″ سيكون 499,99 دولار أمريكي، في حين يصل ثمن الإصدار الرقمي إلى 399,99 دولار.

وذكرت مجلة “التايم” أن الخبراء يحذرون من أن منصات الألعاب الجديدة، وعلى عكس الاعتقاد السائد، لا توفر ألعابًا حصرية جديدة توافق الميزات المتوفرة في الأجهزة، مشيرين إلى أن العديد من الألعاب الحديثة يمكن لعبها على منصات الجيل السابق.

وقال المتخصصون إنه إذا كان لديك تلفاز بدقة 1080 بكسل أو شاشة عرض بدقة 1440 بكسل، فيمكنك الاستمتاع بالتحسينات التي يوفرها “بلاي ستيشن 5” مثل زيادة معدلات الإطارات، مما يقود إلى تجربة ألعاب أكثر سلاسة، بالإضافة إلى دقة في الرسوم تجعل ألعابك تبدو أفضل مما لو كانت تلعب على منصة ذات مواصفات تقنية أق، إلا أن مصممي الألعاب يأخذون بعين الاعتبار قدرات الجيل السابق من منصات الألعاب، مما يجعلها لا تستفيد كثيرًا من قوة المعالج في الإصدارات الأحدث.

وينصح الخبراء للاستمتاع بتجربة ألعاب مميزة واستفادة قصوى من “بلاي ستيشن 5″، أن يكون التلفزيون بدقة “4 كي”، لمشاهدة العرض بمعدل 120 إطارا في الثانية.

هذا وتتطلب الألعاب الحديثة مساحات تخزين كبيرة، فعلى سبيل المثال تستهلك لعبة “Call of Duty: Black Ops Cold War” قرابة 20 % من سعة التخزين الداخلية لوحدة التحكم، مما يجعل الحلّ الوحيد المتاح هو شراء بطاقة ذاكرة تزيد التخزين، مع ملاحظة أن سعرها يبلغ 200 دولار تقريبًا.

ومن الأمور التي يلفت الخبراء النظر إليها، أن عددًا من مزودي خدمة الإنترنت يضعون حدودًا للبيانات التي يمكن تنزيلها، ويقومون بفرض رسوم على المستخدمين الذين يقومون بتجاوزها، مما يتطلب الانتباه مع الألعاب الخاصة بـ”بلاي ستيشن” التي تستهلك بيانات كبيرة.

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