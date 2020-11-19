مرض جلدي غامض يستهدف الصيادين في السنغال

كشفت السلطات السنغالية أن مرضًا جلديًا غامضًا قد تفشى بين الصيادين داخل عدة مناطق من البلاد، حيث أصاب أكثر من 200 صياد، حتى الآن.

وقال حاكم العاصمة دكار، الحسن صال، إن السلطات سارعت بتشكيل خلية أزمة مكلّفة بمتابعة المرض الغامض، الذي كانت بداية ظهوره على صيادين في حي “تياروي سير مير”، في ضواحي العاصمة دكار.

وبعد زيارته حي الصيادين، قال “صال” إن المرض أصاب أكثر من مئتي صياد، كانوا عائدين من رحلات صيد.

وكشف عن وجود تقرحات ظهرت على أجساد المرضى وتطال وجوه بعضهم، محذّرًا من أن الظاهرة ما تزال في تزايد.

وأعلنت السلطات أنها وضعت المصابين بالمرض في الحجر الصحي، وأخذت عينات منهم ستخضع للفحص، بالإضافة إلى عينات من المحيط.

هذا ولم تعلن السلطات عن أي وفيات جراء ذلك المرض الغامض، أو أي حالات صحية حرجة.

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