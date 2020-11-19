دراسة: قشرة الرأس مؤشر على الإصابة بمرض خطير

كشفت دراسة جديدة عن أن أحد الفطريات ذات الصلة بقشرة الرأس، يمكن أن تكون وراء الإصابة بمرض ” باركنسون”.

وقالت الدراسة الصادرة عن الجمعية البريطانية لدراسة مرض “باركنسون”، إن العلماء توصلوا إلى صلة وثيقة بين قشرة الرأس ومرض “باركنسون”.

وأوضحت الدراسة أن التهاب الجلد الدهني، في شكله البسيط، يظهر بوضوح من خلال شكل القشرة، وفي الحالات الخطيرة تتحول فروة الرأس إلى اللون الأحمر، وأحيانًا يحدث طفح جلدي نازف.

وأشار العلماء إلى أنه لا يوجد عامل واضح يقف وراء تأثير التهاب الجلد الدهني على المرضى الذين يكابدون معاناتهم مع مرض “باركنسون”.

وكشفوا عن رصد تطور يصيب الغدد الدهنية، وغالبًا ما يكون سبب المرض هو الاضطرابات الهرمونية، إضافة إلى الاستخدام طويل الأمد لهرمون التستوستيرون والستيرويدات الابتنائية والستيرويدات القشرية السكرية.

ولفت باحثون أمريكيون إلى أن التعرق قد يكون أحد أكثر المؤشرات على احتمال الإصابة بمرض “باركنسون”.

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