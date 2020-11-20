تويتر تطلق خاصية Fleets المشابهة للـ Stories لجميع المستخدمين

مثله مثل أي شبكة أخرى، تويتر مستمر في إضافة المميزات والخواص الجديدة، هذا بالطبع عدا خاصية تعديل التغريدات التي يمتناها المستخدمين منذ سنوات! خاصية Fleets الجديدة والتي تتيح لك نشر قصة تمامًا مثل قصص إنستقرام وفيسبوك أصبحت الآن متوفرة للجميع حول العالم! وبجانب كينونة الخاصية كبديل للقصص، فهي تستخدم أيضًا لنشر التغريدات والصور بشكل مؤقت.

تويتر يطلق خاصية Fleets المشابهة لستوري إنستقرام

أعلن تويتر عن الإطلاق الشامل للخاصية لتصل لجميع المستخدمين في جميع البلدان، هذا بعدما كان يختبرها لفترة طويلة في أسواق مختلفة، والآن سيكون بإمكانك أن تنشر ما تريده عبر الـFleets الخاصة بك والتي ستظهر على شكل ستوري كما عرفنا، وستختفي بعد 24 ساعة كالعادة.

تويتر يهدف من خلال الخاصية الجديدة أن يجعل المستخدمين قادرين على التعبير عمّا يمرون به أو يعرون به دون الحاجة لكتابة تغريدة عادية! يُمكنك من خلال خاصية Fleets أن تنشر فيديو قصير، أن تكتب نصًا -كتغريدة- أو أن تنشر صورة لك! وقد أوضحت تويتر الأمور في فيديو رسمي نشرته:

من المتوقع أن يبدأ مصطلح Fleeting يظهر في الأشهر أو السنوات القادمة تمامًا مثل مصطلح Tweeting! ولا شك أبدًا من أن هذه الخاصية ستساهم في تغيير البيئة الخاصة بتويتر بشكل كبير نظرًا لأن تويتر -وحسبما نعلم حتى الآن- قد نفذتها بشكل صحيح ومثالي.

يُمكنك من خلال Fleets أن:

• تكتب نصًا

• تشارك تغريدة

• تنشر صورة

• تسجل فيديو

• أن تعرف من شاهد الـFleet

هذا في حين أن ما تنشره سيقى على المنصة لمدة 24 ساعة فقط، ولم تعلن Twitter عن أي مميزات تسمح لك بالاحتفاظ بالقصة لفترة أطول مثل Highlights في انتسقرام! لكن الخاصية لازالت جديدة، وبالطبع هي تحتاج لوقت من التطوير والتحسين. طبقًا لأخبار حديثة فقط يتأخر وصول الميزة للجميع نظرًا لأن تويتر عانت من ضغط كبير بعدما بدأ كل المستخدمين في تجربة الخاصية الجديدة في نفس الوقت! حدّث تطبيقك وإن لم تجدها فانتظر قليلًا.