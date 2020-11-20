“السيدة كورونا” ومعاناتها مع التنمّر.. يسألونها: لماذا تدمرين العالم؟

تعاني سيدة ايرلندية، تُدعى “كورونا” بسبب تعرضها للتنمر المستمر، نظرًا لتطابق اسمها مع اسم فيروس “كوفيد-19″، الذى اجتاح جميع أرجاء العالم منذ بداية العام الجاري.

وقالت كورونا نيوتن، المقيمة بمدينة “أولدهام” في إنجلترا، إنها كانت تحاول التعايش مع الانطباع غير الشائع الذي يتركه اسمها، وذلك قبل تفشي الجائحة، ولكن الأمور أصبحت فوق طاقتها على الاحتمال بعد انتشار الوباء الذي تسبب في كوارث صحية واقتصادية على مستوى العالم ككل.

وتتلقى “السيدة كورونا” اتصالات بشكل مستمر من غرباء يصرخون في وجهها ويسألونها عن إحساسها وهي “تدمّر العالم” ثم يغلقون الهاتف في وجهها.

وقالت “كورونا”: اسمي ليس له صلة بالفيروس، وكنت أخبر الناس فيما مضى أن هذا الاسم ذو صلة بمشروب معيّن، ولكن بعد انتشار الجائحة، اختلف الوضع تمامًا.

وعلى الرغم من هذه المعاناة، أوضحت أن ابنتها لا تخشى من إخبار الناس باسم والدتها الحقيقي، وأنها تفرح بسماع التعليقات المرحة.

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