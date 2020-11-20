الآن.. تستطيع مسح المستندات ضوئيًا بواسطة “الأيفون”

أصبح بإمكان المستخدم العادي مسح المستندات ضوئيًا وإرسالها، دون الحاجة إلى معدات أو أدوات، حيث يستطيع إنجاز هذه المهمة مباشرة من هاتف “أيفون” الخاص به.

كيفية مسح مستند ضوئيًا على تطبيق “نوتس” على “أيفون”:

في البداية؛ عليك تحديد موقع تطبيق “نوتس” وفتحه، ثم تقوم بفتح ملاحظة حالية أو ابدأ ملاحظة جديدة بالضغط على أيقونة القلم الرصاص واللوحة في الركن الأيمن السفلي.

وفي المرحلة التالية، ستلاحظ أنه في الجزء السفلى من الشاشة، أو فوق لوحة المفاتيح إذا كنت تكتب، وجود رمز الكاميرا، فقم بالضغط عليه، وبعدها، اضغط فوق “مسح المستندات” لتنشيط الكاميرا وبدء عملية المسح.

وخلال هذه المرحلة، يسمح لك الرمزان الموجودان أعلى الشاشة بضبط إعداد الفلاش “تشغيل أو إيقاف تشغيل أو تلقائي” وإعداد اللون “اللون أو التدرج الرمادي أو الأسود والأبيض أو الصورة، وسيكتشف هاتف “أيفون” الخاص بك المستند تلقائيًا، ويضع مربعًا أصفر حوله لفحصه فورًا.

وبعد ذلك، تظهر صورتك الآن جاهزة مع وضع مربع حول المستند الذى ترغب في مسحه ضوئيًا، وعندها تقوم بالضغط على “Keep Scan” للمتابعة أو “Retake” لحذف الملف والبدء من جديد.

ويتم تنشيط الكاميرا مرة أخرى، مما يتيح لك مسح مستند آخر ضوئيًا، وبمجرد الانتهاء من مسح جميع الصفحات التي تحتاج إليها، اضغط على “حفظ” في الركن الأيمن السفلى للإنهاء، ثم يظهر المستند الممسوح ضوئيًا داخل ملاحظتك.

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