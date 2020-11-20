في اليابان.. “روبوفي” يتولى تذكيرك بوضع “الكمامة”

لجأ متجر في اليابان إلى رجل آلي “روبوت” لضمان تقيّد العملاء بوضع الكمامة، حيث يعتبر ذلك شرطًا أثناء التسوق، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعبر مقطع فيديو ترويجي عرضه القائمون على هذه المبادرة، يقول “روبوت” صغير لمتسوق لا يضع كمامة: “أعتذر عن إزعاجك.. لكن يرجى أن تضع الكمامة حالاً”.

وردًا على تجاوب العميل مع هذا الطلب، يقول “الروبوت” الذي يحمل اسمى “روبوفي”: “شكرًا على تجاوبكم” ثم يحني رأسه الأبيض المستدير، في إشارة إلى الامتنان.

ويُستخدم “روبوفي”، داخل متجر رياضي في مدينة أوساكا، خلال تجربة يشرف عليها معهد “إيه تي آر” الذي يقع مقرّه في كيوتو.

وتستطيع الكاميرا وجهاز المسح بالليزر في الروبوت ملاحظة الأشخاص الذين لا يلتزمون بوضع الكمامة. وبإمكانه رصد جميع غير الملتزمين بالتباعد أثناء الوقوف في الطابور، حيث يطلب منهم الالتزام بالمسافة الآمنة.

ويتولى “روبوفي” إرشاد العملاء إلى الأقسام التي يريدون الوصول إليها داخل المتجر.

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