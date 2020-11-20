هل وصلك تحديث iOS 14.2.1 ؟ تحديث خاص لأصحاب هواتف ايفون 12 لإصلاح مشاكل!

أطلقت ابل رسمياً تحديث iOS 14.2.1 لهواتف ايفون 12 والذي يستهدف إصلاح مشكلات في النظام ظهرت في تلك الهواتف بعد إطلاقها.

من المشكلات التي يحلها تحديث iOS 14.2.1 مشكلة عدم استقبال رسائل MMS سواء بشكل فردي أو في المحادثات الجماعية.

أيضاً يقوم التحديث بإصلاح مشكلة عدم استجابة شاشة القفل أحياناً في هواتف ايفون 12 ميني وخاصةً عند تركيب زجاج الحماية أو غطاء خلفي. هذه المشكلة كانت تقلق الكثير من المستخدمين، لكن لا يبدو أن هناك شيء يدعو للقلق لأن المشكلة تكمن في نظام التشغيل وليس الشاشة نفسها.

مشكلة ثالثة يحلها تحديث iOS 14.2.1 في هواتف ايفون 12 وهي متعلقة بجودة الصوت في الأجهزة الصوتية والسماعات التي تتصل بالايفون.

ابل لم تعلق رسمياً على أي من تلك المشاكل في وقت سابق لكنها يبدو أنها كانت ترصدها وتعمل على حلها بعد أن تكاثرت الشكاوى بخصوصها.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update.

جدير بالذكر أن هذا التحديث يأتي بعد مضي إسبوعين تقريباً على إطلاق التحديث الفرعي الكبير iOS 14.2 كما تحضر ابل حالياً لتحديث iOS 14.3 الذي سيأتي خلال شهر ديسمبر المقبل والذي سيضيف مزايا جديدة أهمها ميزة التصوير الفوتوغرافي الخام ProRAW في هواتف ايفون 12 بالإضافة إلى توفير خدمة اللياقة البدنية الجديدة Apple Fitness Plus .