“فيفو” تطلق الواجهة الجديدة “OriginOS” ذات التصميم المتميز

كشفت شركة “فيفو “، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في الصين، عن واجهتها للمستخدم الجديدة التي تحمل مسمى “OriginOS” على نظام أندرويد.

وتأتي واجهة المستخدم الجديدة كبديل عن واجهة المستخدم السابقة التي حملت مسمى “FuntouchOS”.

وتتميز واجهة المستخدم الجديدة باحتوائها على نظام الأدوات المصغرة المعاد تخيلها، والإيماءات المتقدمة، وتحسينات الذاكرة، فضلاً عن التحسينات البصرية.

ومن المميزات التي تحظى بها الواجهة الجديدة الإصلاح الكامل للتصميم بما يمنح الأولوية للأدوات المصغرة وترتيبها في تخطيط يشبه الشبكة.

وبإمكان الأدوات المصغرة تحديث نفسها من خلال إشعارات “تنبيهات النانو”، حيث يتم إظهار إشعارات من التطبيق داخل أداته المصغرة.

وقالت “فيفو” في البيان الصادر عنها بهذا الخصوص إن واجهة “”OriginOS ترتكز على ثلاثة حدود استجابة لمتطلبات مستهلكي الهواتف الذكية، وهي “التصميم والنعومة والراحة”، مشيرة إلى أنها تعيد توظيف الميزات المألوفة بتصميمات جديدة ومثيرة لتوفير تجربة الهاتف الذكي المطلقة.

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