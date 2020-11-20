سعره 120 يورو.. “ألكاتيل” تكشف عن التابلت الجديد “1T 10 WiFi”

طرحت شركة “ألكاتيل”، التابلت الجديد “1T 10 WiFi”، الذي يتمتع ببطارية سعة 4080 مللي أمبير/ ساعة.

وتتضمن مواصفات التابلت الجديد، وجود شاشة قياس 10 بوصة، كما يحتوي الجهاز على معالج ميديا تيك MT8167B، ويتضمن بطاقة الرسوميات ARM Mali-400 MP2.

ويضمّ التابلت ذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 1 غيغابايت، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات Imagination PowerVR GE8300 المدمجة.

ويتم شحن البطارية المدمجة سعة 4080 مللي أمبير ساعة عبر منفذ USB-C، فيما يعمل جهاز “ألكاتيل” مع إصدار Android 10 Go.

ويحتوي “1T 10 WiFi” على “وضع الطفل” ووظيفة فلترة صفحات الويب والتحكم في كلمة مرور الوالدين، وواجهة مستخدم صديقة للأطفال.

يذكر أن التابلت 1T 10 WiFi يتوفر باللون Prime Black، ويصل سعره إلى نحو 120 يورو.

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