أي ملف تحذفه لا يتم حذفه! إليك كيفية حذف الملفات نهائيًا على أندرويد

الأجهزة الذكية مصممة لألا تقوم بحذف الملفات بشكل تام بمجرد أن تضغط على ذر الحذف أو المسح! وهذا لأسباب عديدة منها إمكانية استعادتها مرة أخرى إن تم حذفها بالخطأ، منع إتلاف الأدلة والتحايل على القانون وكذلك لأن معماريتها مصممة بهذا الشكل! لهذا نوضّح لك كيفية حذف الملفات نهائيًا على أندرويد بالاستعانة بتطبيق مجاني وقوي.

لماذا لا يتم حذف الملفات مباشرةً؟

المساحة التخزينية للهاتف الذكي تتكون من أجزاء صغيرة جدًا ودقيقة تشبه المربعات نظريًا، عندما يتم حفظ أي ملف فهو يُحفظ في هذه المربعات، ولاحقًا يُمكن لأي تطبيق الوصول إليه واستخدامه، لكن في حالة أنك قمت بحذف أي ملف فهو ينتقل لمربعات أخرى ولا يختفي تمامًا! وهذا يجعله قابل للاسترجاع سواء منك أو من شخص آخر.

كيفية حذف الملفات نهائيًا على أندرويد باستخدام Shreddit

إذن، لكي يتم حذف الملف بالكامل فيجب أن تتم عليه علمية تمزيق Shredding، وهذا دور تطبيق iShredder الذي نحدّثكم عنه اليوم، وهو طبيق متخصص في هذه العملية، ويعمل على حذف ومسح الملفات دون رجعة، وبالطبع هو تطبيق مجاني.

الأمر صعب من الناحية التقنية، لكن في واقع الحال تنفيذه سهل جدًا، كل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق Shreddit ومن ثم ومن خلال التطبيق اختر الملف/الملفات التي تريد حذفها بشكل كلي دون رجعة، ومن ثم اضغط على خيار الحذف! والفيديو الرسمي التالي يساعدك أكثر على فهم الأمر:

يوفر لك التطبيق خيارين آخرين في غاية الأهمية، وهم مسح الذاكرة التخزينية بالكامل (مهم عند بيع الهاتف أو اهدائه) أو تنظيف المساحة الفارغة، هذا لأن المساحة الفارغة تلك هي التي تحتوي الملفات التي تم حذفها بشكل مؤقت! حمّل التطبيق مجانًا من هنا.