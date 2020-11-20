بالصور – ويدجت تطبيقات جوجل الآن على الشاشة الرئيسية للايفون!

لعل إضافة الويدجت إلى الشاشة الرئيسية في الايفون مع تحديث iOS 14 هو الإضافة المفضلة للكثير من المستخدمين وتماشياً مع تلك التغييرات الجديدة، سوف توفر جوجل ويدجت لتطبيقاتها المختلفة على الايفون.

أعلنت جوجل عبر مدونتها الرسمية أن تطبيقات البريد الإلكتروني Gmail والتخزين السحابي Drive واللياقة البدنية Google Fit بات الآن متاح لها ويدجت على نظام iOS.

الويدجت هو عبارة عن جزء من التطبيق يمكن إضافته إلى الشاشة الرئيسية لعرض معلومات معينة أو تنفيذ مهام سريعة دون الحاجة إلى فتح كامل التطبيق.

ويدجت البريد الالكتروني Gmail سوف يتيح لك إنشاء رسالة، الإطلاع على رسائل البريد الإلكتروني غير المقرؤة والبحث في صندوق البريد.

أما ويدجت التخزين السحابي Google Drive فسوف تعرض أيضاً خاصية البحث عن الملفات مع عرض الملفات الأكثر أهمية بالنسبة لك.

ويدجت تطبيق Google Fit سوف يعرض لك عدد الخطوات التي مشيتها بالإضافة إلى نقاط القلب التي جمعتها على مدار الأسبوع.

المزيد من ويدجت تطبيقات جوجل في المستقبل

لاحقاً تنوي جوجل إضافة ويدجت لتطبيقات أخرى كما أعلنت مثل تطبيق التقويم Google Calendar الذي سيعرض لك اليوم وجدول الأعمال والمهام.

كذلك أيضاً متصفح كروم للبحث أو كتابة عنوان الموقع الذي تريد الوصول إليه، أو تشغيل وضع التصفح الخفي أو البحث الصوتي.

يمكن إضافة ويدجت للشاشة الرئيسية في الايفون والايباد بالضغط مطولاً في مكان فارغ على الشاشة الرئيسية، ثم الضغط على علامة زائد أعلى الشاشة، ثم اختيار الويدجت والحجم المناسب له.