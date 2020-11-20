دراسة ألمانية: إدمان الهواتف الذكية يُضعف إمكانية ضبط الانفعالات

كشفت دراسة ألمانية أعدها باحثون من جامعة Freie Universität في برلين، أن مستخدمي الهواتف الذكية، الذين يمضون أوقاتًا طويلة في اللعب أو تصفح تطبيقات الوسائط الاجتماعية، يعانون من ضعف القدرة على ضبط النفس والتحكم في الانفعالات، ويكونون أكثر اندفاعًا، حيث يختارون المكافآت الفورية.

وذكر الباحثون، أن الأشخاص الذين يفضلون الحصول على مكافأة صغيرة فورًا بدلاً من الحصول على شيء أكبر لاحقًا، هم الأكثر عرضة لخطر السلوكيات الأخرى المسببة للإدمان مثل الإفراط في تناول الطعام والمقامرة وتعاطي المسكرات.

وأظهرت النتائج وجود صلة قوية بين استخدام الهاتف الذكي واتخاذ القرار المتسرع، إضافة إلى تأثير الهواتف الذكية على المراهقين والبالغين.

ووظف فريق البحث 101 من مستخدمي هواتف “أيفون” الذين وافقوا على السماح لهم بجمع بيانات فعلية حول مقدار الوقت الذي يقضونه في كل تطبيق، ولكل تطبيق، وتُظهر هذه الميزة المدة التي تم استخدامها بنشاط على الشاشة ومدة تشغيلها في الخلفية دون أن يتعامل معها المستخدم، وتستهلك عمر البطارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية