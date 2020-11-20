“ناسا”: كويكب غني بالمعادن الثمينة يقترب من الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، اليوم الجمعة، اقتراب كويكب يسمى “2000 WO107” من كوكب الأرض، مشيرة إلى أن حجمه يتراوح ما بين 370 و820 مترًا مكعبًا.

وأشارت “ناسا” إلى أن الكويكب سيصل إلى أقرب نقطة من الأرض في 29 نوفمبر الجاري، وتعد هذه المسافة ضعف المسافة إلى القمر.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أن هذا الكويكب لا يشكل خطراً على كوكب الأرض، ولا وجود لخطر محتمل بانحراف مساره خلال وجوده قريبًا من الأرض.

وأوضحت أن الكويكب يحتوي على معادن غنية منها “النيكل والحديد والكوبالت”، تقدر قيمتها بنحو 17,4 مليار دولار.

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