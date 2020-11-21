علماء في جامعة ألمانية: هذا المشروب يتصدى لـ”كورونا”

اكتشف علماء من معهد علم الفيروسات في مستشفى جامعة “إيسن” بألمانيا، أن شاي الميرمية “تفاح الشاي” وشاي البريلا؛ لهما تأثير مضاد للفيروسات يثبّط نشاط فيروس “كورونا”.

وعالج المتخصصون الخلايا المصابة بفيروس “كورونا” بشاي الأعشاب من “المريمية والبريلا والكزبرة”.

وأظهرت نتيجة الدراسة أنه حتى علاج الخلايا لمدة نصف ساعة بشاي “المريمية والبريلا” يمكن أن يثبّط بشكل كبير قدرة الفيروس التاجي على التكاثر.

وبحسب علماء الفيروسات، يمكن استخدام هذه المشروبات للوقاية من كوفيد- 19، ولكن نتائج الدراسة تحتاج إلى تقييمها من قبل علماء آخرين.

وكان علماء من معهد علم الفيروسات الجزيئي في المركز الطبي بجامعة “أولم” في ألمانيا، قد توصلوا إلى أن “التوت البري” لديه قدرة التصدي لفيروس “كورونا”.

وأفاد عالم فيروسات، لصحيفة “فزجلياد”، أن بعض أنواع التوت والشاي الأخضر، تستطيع تخفيف تركيز فيروس “كورونا” في جسم الإنسان، دون القدرة على معالجة المرض.

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