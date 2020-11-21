خدمة جوجل Stadia للألعاب السحابية ستتوفر على الايفون والايباد – تعرف عليها!

أعلنت جوجل رسمياً أنها ستوفر خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها Google Stadia على الايفون رغماً عن ابل والتقييدات التي تفرضها في متجر الآب ستور الذي لا يسمح بهذا النوع من الخدمات.

خدمة جوجل Stadia هي خدمة – منصة – مخصصة للألعاب السحابية وتصم مجموعة كبيرة من الألعاب التي يمكن تشغيلها لكن ابل تشترط الموافقة على كل لعبة على حدى وهو الأمر الذي لا تريده جوجل.

كيف ستتوفر جوجل Stadia إذاً على الايفون والايباد بدون موافقة ابل؟

من أجل تجاوز العقبات التي تضعها ابل أمام خدمات الألعاب السحابية مثل جوجل Stadia ، سوف تقوم جوجل بتطوير نسخة ويب من الخدمة تعمل عبر متصفح سفاري مباشرة.

بهذا لن تكون جوجل ملزمة بتوفير خدمة Stadia تحت مظلة الآب ستور وتحكمات ابل التي لن تستطيع بدورها منع أو إيقاف الخدمة.

يمكن بذلك للمستخدم عبر جهاز الايفون والايباد ومتصفح سفاري الاشتراك في خدمة Stadia من جوجل بعيداً عن ابل وتشغيل الألعاب على المتصفح دون الحاجة إلى تحميلها على الجهاز وبغض النظر عن إمكانيات الجهاز؛ مرتفعة كانت أم متواضعة وهذا هو الشيء المميز في الألعاب السحابية.

جوجل سوف تطلق النسخة التجريبية من الخدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسوف نرى بعدها خدمات أخرى مماثلة من مايكروسوفت وخدمتها xCloud بالإضافة إلى نيفيديا وأمازون.

ما هي خدمات الألعاب السحابية؟

الألعاب التقليدية تحتاج إلى تنزيلها وتثبيتها على جهازك ولكي تتمتع بتجربة لعب مميزة يجب أن يكون جهازك الذي تود اللعب عليه بمواصفات عالية على مستوى المعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات والذاكرة العشوائية.

أما الألعاب السحابية فهي من اسمها تعمل على السحابة Cloud أو بمعنى آخر على خادم “سيرفر” على الإنترنت يتولى هو تشغيلها ومعالجتها بفضل مواصفاته القوية وليست المكونات المادية لجهازك.

دور جهازك في هذه الألعاب هو عرض اللعبة والتحكم بها أما عملية التشغيل والمعالجة تتم عبر السحابة أو الخادم والعامل الأساسي لأداء الألعاب هنا هو سرعة وثبات اتصالك بالإنترنت وليس المواصفات المادية لجهازك.

يوجد حتى الآن أكثر من 80 لعبة متوفرة على خدمة جوجل Stadia وجميعها يمكن أن تلعب باشتراك واحد للخدمة بواسطة شاشة اللمس أو ذراع التحكم المخصص من جوجل إذا أردت ذلك.