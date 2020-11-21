جورج كلوني يؤكد شائعة إعطائه 14 مليون دولار لأصدقائه

صرح النجم الأمريكي جورج كلوني عن شائعة تم تداولها لفترة من الزمن حول اعطائه 14 مليون دولار لـ14 شخص مليون لكل صديق من اصدقائه اللذين ساعدوه في بداية مسيرته المهنية.

وقال نجم هوليوود البالغ من العمر 59 عاماً انه قدم المبلغ في 2013 عندما نجح فيلم الخيال العلمي “غرافيتي” الذي شارك فيه وأضاف أردت مشاركة نجاحي و ثروتي مع أصدقائي اللذين شاركوني على مدى 35 عاماً.

وتابع القول كنت أنام على أرائكهم عندما لم يكن لدي مكان لأنلم فيه وأقترض المال عندما احتجته، وقدم المبلغ عندما جمعهم في منزله و فتح خارطة العالم وطلب منهم اختيار منطقة يريدون الذهاب لها وبعدها قال “يمكنك القيام بذلك.. ما رأيكم بمن يعطي كل واحد منكم مليون دولار؟”.

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