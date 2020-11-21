عودة أعلى مصعد خارجي للعمل بعد توقفه لمدة طويلة

أعيد تشغل أعلى مصعد خارجي بالعالم المعروف باسم “100 تنين” والمتواجد في حديقة “تشانغجياجيه” الواقعة وسط الصين المبني على جرف يطل على مناظر طبيعية لجذب السياح والزوار عليه ويبلغ طول المصعد 362 متراً ويستطيع الوصول للقمة خلال 88 ثانية فقط.

وأغلق المصعد سابقاً إثر انتشار فيروس كورونا بالصين كونه مكان يستطيع تحمل 8 آلاف سائح يومياً وكل حجرة من حجرتي المصعد تستطيع استيعاب 50 شخصاً في وقت واحد.

وبلغت تكلفة تشييده 13.7 مليون دولار ويبلغ ثمن تذكرة ركوبه 19 دولاراً والجدير بالذكر أن المصعد حقل على 3 أرقام قياسية في سجل غينيس كأعلى مصعد خارجي في العالم، وأطول مصعد لمشاهدة معالم المدن،وأسرع مصعد للركاب بأكبر قدرة استيعابية.

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