“سكي دبي” تحصد جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي عالميًا

تمكنّت مدينة الثلج أو المعروفة باسم “سكي دبي” من تحقيق الفوز، للعام الخامس على التوالي، بجائزة “أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم”.

وتعتبر “جوائز التزلج العالمية” هي أرقى برنامج للجوائز في قطاع سياحة التزلج، وتغطي مجموعة واسعة من الفئات التي تتنافس عليها أفضل المنتجعات والفنادق وشركات قطاع التزلج، من مختلف أنحاء العالم.

وجاء ترشيح “سكي دبي” ضمن ثمانية منتجعات تزلج داخلية معروفة عالميًا، من مصر وألمانيا والصين وإسبانيا وسكوتلاندا ونيوزلندا وهولندا، وتقرر إعطاءه الفوز بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات العاملين في قطاع التزلج وعملائه.

وتعتبر جوائز التزلج العالمية دليلا حاسما على الامتياز، حيث تحتوي هذه الفئة على عدد من منتجعات التزلج المميزة الأخرى.

جدير بالذكر أن “سكي دبي” هو حوض للتزلج الداخلي بمساحة 22,500 متر مربع هو جزء من مول الإمارات الذي يعتبر أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، وتم افتتاحه في نوفمبر 2005.

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