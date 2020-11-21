مؤشرات على قرب الإعلان الرسمي عن الهاتف Huawei Mate X2

حصل هاتف جديد من شركة هاواوي ، الذي يحمل الرمزي TET-AN00/TET-AN10، على مصادقة هيئة الاتصالات الصينية.

ويُعتقد على نطاق واسع أن هذا الهاتف هو Huawei Mate X2 القابل للطي القادم من شركة Huawei، علمًا بأن هذا الهاتف قد تم رصده قبل بضعة أيام فقط حاصلاً على مصادقة هيئة CCC في الصين، مما يعطي دلالة على قرب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف.

ولم يتم حتى الآن نشر كافة المعلومات حول الهاتف Huawei Mate X2 من قبل هيئة الاتصالات الصينية ، ولكن التسريبات كشفت عن بعض ملامح هذا الهاتف.

ومن المتوقع ان يوفر جهاز Huawei Mate X2 الدعم لشبكات WiFi 6 وسيأتي مسبقًا مع واجهة EMUI 11.

وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيضم شاشة قابلة للطي نحو الداخل يتم استيرادها من سامسونج وBOE، وبدلاً من استخدام الطبقة الزجاجية الواقية Ultra Thin Glass، سيتم استعمال الطبقة الواقية البلاستيكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية