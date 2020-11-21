الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 12 Pro.. هل نجحت في الاختبار؟

نشر فريق “دي إكس أومارك” المتخصص في اختبار كاميرات الهواتف الذكية، مراجعته الكاملة لكاميرا iPhone 12 Pro، والتي أماطت اللثام عن وصول الهاتف الرائد الجديد لشركة “آبل” مع تحسينات طفيفة على مستوى الكاميرات الخلفية.

وأقدم الفريق على نشر مراجعته للكاميرا الأمامية وجاءت النتيجة النهائية مشابهة، حيث تبين أن iPhone 12 Pro يصدر مع كاميرا متوازنة، على الرغم من أنها ليست رائدة في القطاع، حيث كانت اللقطات أفضل بشكل واضح مقارنة مع iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

ونجحت الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 12 Pro في إحراز 98 نقطة، مما جعلها تنال المرتبة السابعة في الترتيب العام، بالمشاركة مع الهاتف Asus Zenfone 6، متراجعة بنقطة واحدة عن كاميرا +Galaxy Note 10 التي حققت 99 نقطة.

ومن خلال تقسيم النتيجة، يتضح أن الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 12 Pro قد أحرزت ما يصل إلى 101 نقطة في اختبار التقاط الصور، و93 نقطة في اختبار تصوير الفيديوهات.

يذكر أن هذه الكاميرا الأمامية تتميز بمستشعر بدقة 12 ميغابكسل وعدسة بفتحة 2,2 توفر تعرضًا جيدًا للوجوه، وتحتفظ بمستويات عالية من التفاصيل في الظروف العادية، مع تأثير طمس الخلفية والنطاق الديناميكي الواسع في اللقطات.

وفيما يتعلق ببعض أوجه القصور المرصودة، أشار الفريق إلى أنها تشمل ضوضاء مرئية في الخلفية في الظروف العادية وضوضاء ملحوظة في اللقطات ذات الإضاءة المنخفضة، كما تسبب نظام التركيز الثابت في عدم وضوح الأهداف البعيدة، بينما كانت مستويات التعرض في وضع الفلاش أعلى من المطلوب.

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