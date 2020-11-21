جريمة قتل تقود لاعتقال “آكل لحوم البشر” في ألمانيا

أفاد ممثلو الادعاء العام في ألمانيا بوجود أدلة على “آكل لحوم البشر” في قضية مقتل رجل عثر على رفاته في برلين، في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفق ما نقل موقع “سكاي نيوز” البريطاني، فقد ذكر الادعاء العام أن المشتبه به في جريمة القتل أبدى “اهتمامًا” بأكل لحوم البشر، وتعود تفاصيل القضية إلى العثور على عظام رجل يبلغ من العمر 44 عامًا في الجزء الشمالي من العاصمة الألمانية، ثم اعتقلت الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 41 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بـ”دوافع جنسية”.

وأشار مصدر إلى أن الرجل اعتقل في منزله بالقرب من مكان العثور على الضحية، فيما قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين، مارتن ستيلتنر، ، إن المشتبه به لديه رغبة في “أكل لحوم البشر” وأنه أجرى عمليات بحث واستكشاف في الإنترنت عن هذا الموضوع.

وأضاف المتحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين أن المشتبه به والضحية – وهما ألمانيان – كانا على اتصال ببعضهما البعض عبر الإنترنت.

وتذكّر هذه الواقعة بحادثة عام 2006، حين أدين أرمين ميويس أمام محكمة ألمانية بارتكاب جريمة قتل وتشويه الجثة، بعد أن قتل وأكل رجلاً تعرف عليه عبر الإنترن

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية