ما هي رسالة الفنانة المصرية ياسمين صبري لـ”سيدة المطر”؟

أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، استعدادها لدعم المرأة المسنّة التي أطلق الإعلام عليها لقب “سيدة المطر”، مؤكدة رغبتها في مساعدتها ماديًا.

وجاء ذلك بعدما حازت سيدة مصرية، تدعى نعمات عبد الحميد، اهتمام مستخدمي موقع “تويتر” خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورا لها وهي تحاول بيع ترمس على أحد الأرصفة رغم هطول الأمطار عليها، أمس الجمعة.

وقالت ياسمين صبري إنها دومًا ما تسعى لرؤية كل ما هو إيجابي عندما يقع سوء تفاهم معين، مضيفة أنها تشعر بالسعادة للتعرف على الحاجة نعمات عبدالحميد “سيدة المطر”، عبر مواقع التواصل، قبل أن تتواصل معها ومع زوجها الحاج “على”.

وأضافت ياسمين “يشرفني أن أستجيب لكافة طلبات الحاجة نعمات وأسرتها، وأتمنى أن يدرك الجميع أن كل أمر يبدو في ظاهره مؤلمًا قد تبرز منه أشياء كثير إيجابية.”

يذكر أن “سيدة المطر” تبلغ من العمر 63 عامًا، وتعيش مع زوجها في القاهرة منذ 25 عامًا، وتعاني مع أسرتها جراء ظروف سيئة، مما اضطرها إلى أن تبيع “الترمس” بشوارع القاهرة.

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