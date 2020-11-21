تطبيق google maps يحصل على ميزات جديدة تهم المستخدمين

بدأ تطبيق الخرائط الشهير google maps بإدخال ميزات جديدة لمستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد وذلك بسبب المنافسة الكبيرة بعد الإصدارات العديدة من تطبيقات الخرائط والملاحة الإلكترونية.

وسيستطيع المستخدم ارسال الرسائل النصية والإستماع الى الرسائل الواردة على شكل نصوص مقروءة وسيتمكن من طلب تشغيل الأغاني والمقاطع الموسيقسة عبر مساعد جوجل الصوتي.

وستكون النسخة القادمة من التطبيق قادرة على تلقي المكالمات الواردة وقراءة اسم المتصل بشكل مسموع وسيتلقى أمراً من المستخدم بالرد على المكالمات أو الرفض.

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