الصين.. شاحنة تقتحم جنازة وتقتل 9 أشخاص

اصطدمت أمس الجمعة شاحنة بموكب جنائزي لقي 9 أشخاص مصرعهم، كانوا يشاركون فيه بمدينة شينيانغ التابعة لمقاطعة خنان شرقي الصين.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن السلطات المحلية، أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 4 أشخاص.

وقال بيان رسمي إن السلطات تحقق في سبب فشل سائق الشاحنة في تجنب الموكب، الذي كان يتحرك على طول طريق سريع حوالى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن البيان إن وزارة الأمن العام في بكين أرسلت أيضا فريقا للنظر في الحادث، في دلالة واضحة على القلق بشأن تأثيره المحتمل على النظام العام في المقاطعة.

وتعد خنان واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في الصين، مع أكثر من 100 مليون شخص يعيشون فيها.

ولطالما كانت الطرق في الصين من بين أكثر الطرق فتكا في العالم، لكن الشرطة في السنوات الأخيرة زادت من وجودها لتقليل عدد المركبات المكتظة أو التي لا تتم صيانتها بشكل جيد.

واتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد السرعة، وقادت حملات لزيادة الوعي بشأن القيادة أثناء الإرهاق الجسدي أو الإعاقة.

