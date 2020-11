فيديو.. شاب يدفع امرأة في نيويورك تحت عجلة القطار

أظهر مقطع فيديو في إحدى محطات قطار الأنفاق في ولاية نيويورك الأمريكية، دفع أحد الأشخاص لامرأة نحو سكة الحديد للقطار السريع، ومرور القطار من فوقها.

وأفادت السلطات الأمريكية في الولاية، أمس الجمعة، بأن امرأة من مدينة نيويورك، دفعت إلى سكة حديدية مع اقتراب القطار، ضمن هجوم عشوائي “مرعب” تم تسجيله على شريط فيديو أمني.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” عن وكالة “إن بي سي نيوز”، إلى أن شهود عيان ومسؤولين أمنيين، أكدوا أنه و”لحسن الحظ”، انتهى الأمر بالمرأة داخل سكة الحديد، وليس فوقها، وأبقت رأسها منخفضا للأسفل أثناء مرور القطار، في محطة يونيون سكوير في مانهاتن، من صباح الخميس الماضي، ما حافظ على حياتها وسلامتها.

ولفتت الوكالة إلى أن المرأة البالغة من العمر 40 عاما، نجت بأعجوبة، وأصيبت بجروح طفيفة في رأسها وجسمها.

وقالت النقيب في شرطة نيويورك، كاثلين أورايلي: “إنه أمر مقلق للغاية، لقد رأيناه (المشتبه به بالفيديو) ينتظر، ويحسب وقت اقتراب القطار من المحطة”.

وأضافت: “لقد سقطت، لحسن حظها، بين السرير المتدحرج والقضبان، وبفضل الله أصيبت بجروح طفيفة”.

وتم إلقاء القبض على المتهم، الذي يبلغ من العمر 24 عاما ويعيش بلا مأوى، وتم حجزه للاشتباه في تهمة محاولة القتل، والتعريض المتهور للخطر، ومحاولة اعتداء من الدرجة الأولى، واعتداء من الدرجة الثانية، وفقا لشكوى جنائية قدمها المدعون العامون في مدينة مانهاتن، حسب ما ذكرت “”إن بي سي نيوز”.

كما أمر قاض باحتجاز المتهم، حتى موعد محاكمته في الـ4 من ديسمبر القادم.

