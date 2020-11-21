بعد خمس سنوات – سامسونج ترسل تحديثات جديدة إلى جالكسي S6 ونوت 5

هواتف جالكسي S6 ونوت 5 هي وبلا أدنى شك من أفضل هواتف سامسونج، حيث أن سامسونج مع هذا الجيل قد انتقلت للتصميمات الزجاجية والمعدنية الفاخرة، بالإضافة لجودة كاميرات هذه الهواتف مقارنة بأنها أُصدرت منذ خمس أو ست سنوات! واليوم وبعد مرور كل هذه الفترة، سامسونج تتذكر هواتفها القديمة بتحديث جديد..

سامسونج ترسل تحديثات جديدة إلى جالكسي S6 ونوت 5

الدعم الرسمي لهذه الهواتف قد انتهى منذ ثلاث سنوات تقريبًا، ومذّاك الحين وهذه الهواتف لا تستلم أي تحديثات جديدة، لكن سامسونج من ناحيتها كانت توفّر تحديثات بين كل حين وآخر لهذه الهواتف نظرًا لأنها كانت لازالت تمتلك شريحة كبيرة من المستخدمين حول العالم.

طبقًا لتقرير عن موقع سام موبايل، سامسونج قد بدأت في إطلاق تحديثات جديدة لهذين الهاتفين، وهي تحديثات أمنية بالطبع وتحمل الإصدارات G92xSKSS3ETJ1 وG928SKSS3DTJ3 على الترتيب، التحديثات الجديدة هي أمنية في المقام الأول، والهواتف ستظل كما هي على نظام أندرويد 7.0 أو أندرويد نوجا، وحتى الآن لا نعلم ما إذا كان هذا التحديث مجرد تحديث روتيني للهواتف، أم أنه يحلّ مشكلة كبيرة فيهم.

جالكسي نوت 5 كان هاتفًا مميزًا حقًا، ونفس الأمر بالنسبة لجالكسي S6 والذي خرج علينا بثلاث إصدارات حينها، S6، S6 Edge وS6 Edge Plus! وبالرغم من أن الفرق بين هذين الهاتفين والهواتف الحالية هو أربع إصدارات أندرويد كاملة، إلا أن هذه الهواتف لازالت تعمل بشكل طبيعي وتؤدي غرضها لمعظم المستخدمين.